Bénin : ultimatum de la FIFA

samedi 5 août 2017 / par

Traînée par son ancien et éphémère sélectionneur Didier Ollé-Nicolle devant la FIFA, la Fédération béninoise a été sommée de régler les salaires non versés au technicien français sous 30 jours sous peine de voir les Ecureuils exclus des éliminatoires de la CAN 2019.

