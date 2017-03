Borussia Dortmund : Aubameyang répond par trois fois !

jeudi 9 mars 2017 / par

Critiqué après sa prestation chaotique du match aller (0-1) et en pleine polémique suite à l’affaire de sa virgule rouge Nike dans les cheveux, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu sur le terrain. De la tête (4e) et à bout portant (61e) malgré une position de hors-jeu non sanctionnée (85e), l’attaquant du Borussia Dortmund a signé un triplé retentissant mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre Benfica (4-0). De quoi qualifier le BvB pour les quarts !

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.