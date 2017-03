Burkina Faso : avec Koura, sans Pitroipa ni Koné pour les amicaux

jeudi 9 mars 2017 / par

Le sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarte, a retenu 25 Etalons pour les matchs amicaux contre le Maroc (24 mars) et le Nigeria (27 mars). Bako Koné, Pitroipa et Zongo sont absents sur blessure tandis que le 3e de la dernière CAN tente le coup Koura.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.