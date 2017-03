Cameroun : avec Choupo-Moting et Anguissa, sans Nkoulou

Pour sa première liste après le sacre à la CAN 2017, le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, a réservé son lot de surprises en rappelant Eric-Maxim Choupo Moting et André Franck Zambo Anguissa mais en se passant de plusieurs champions d’Afrique comme Nicolas Nkoulou, en retrait, pour défier la Tunisie et la Guinée en amical.

