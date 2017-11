- Vidéos Cameroun : MHD et Puma vous présentent le nouveau maillot des Lions Indomptables vendredi 3 novembre 2017 L’artiste d’afrotrap MHD et la légende du football africain Roger Milla ont rejoint l’équipe du Cameroun pour le lancement de son nouveau maillot à domicile, et célébrer le 20e anniversaire de son partenariat avec PUMA.

