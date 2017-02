CAN 2017-Cameroun : Hugo Broos et ses paris gagnants

Déjà confronté à 8 défections avant la CAN 2017, le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, a réalisé des choix forts en continuant à écarter des cadres de la liste des 23 ou de son équipe-type. Et ça marche puisque la nouvelle génération des Lions, incarnée par Bassogog et Ngadeu, tous deux buteurs jeudi face au Ghana (2-0), vient de valider son billet pour la finale de la compétition !

