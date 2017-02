CAN 2017 : l’Egypte et El Hadary fidèles au rendez-vous

Comme à son habitude, l’Egypte sera en finale pour son grand retour à la CAN ! Même s’ils ont concédé leur premier but du tournoi et encore refusé le jeu, les Pharaons ont éliminé le Burkina Faso (1-1, 4-3 tab) aux tirs au but ce mercredi en demi-finale de la CAN 2017. A 44 ans, l’éternel gardien Essam El-Hadary a été déterminant.

