CAN 2017 : le Gabon puni d’entrée !

En tête au tableau d’affichage après un but d’Aubameyang, le Gabon a trop reculé et a été rejoint sur le fil par la Guinée Bissau (1-1) samedi lors du match d’ouverture de sa CAN 2017. Avec cette contre-performance, les Panthères se compliquent déjà les choses.