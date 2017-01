CAN 2017 : le Ghana avec Gyan et les frères Ayew

lundi 2 janvier 2017 / par

Vice-champion d’Afrique, le Ghana se présentera avec tous ses cadres à la CAN 2017. Asamoah Gyan et les frères André et Jordan Ayew sont notamment présents dans la pré-liste de 26 joueurs révélée ce lundi par le sélectionneur Avram Grant.