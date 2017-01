CAN 2017 : le Mali tient le choc !

mardi 17 janvier 2017 / par

Le Mali a débuté la CAN 2017 par une belle prestation face à l’Egypte (0-0) ce mardi dans le groupe D. Un peu plus dangereux que les Pharaons, les Aigles pourront même nourrir quelques regrets au terme de ce match nul qui a permis à Essam El Hadary de devenir le joueur le plus âgé à disputer une CAN !