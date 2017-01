CAN 2017 : le Maroc déjà en danger

Après son revers initial face à la RD Congo (0-1) le Maroc sait qu’une défaite face au Togo ce vendredi à 19h GMT (20h Paris) précipiterait son élimination de la CAN 2017. Dans cette rencontre particulière pour leur sélectionneur Hervé Renard, les Lions de l’Atlas vont devoir se montrer plus tueurs face au but.