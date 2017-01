Pan Afrique CAN 2017 : les chiffres du premier tour jeudi 26 janvier 2017 / par A l’issue d’une phase de groupes de la CAN 2017 pleine de surprises et marquée par l’élimination du pays-hôte, le Gabon, mais aussi de la Côte d’Ivoire, tenante du titre, et de l’Algérie, la CAF a publié ce jeudi le bilan chiffré du premier tour. Kabananga meilleur buteur, l’Egypte imperméable, le groupe B très prolifique, voici les chiffres à retenir de ce début de compétition.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.