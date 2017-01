CAN 2017 : les frères Ayew punissent la RDC

dimanche 29 janvier 2017 / par

En manque d’efficacité, la RD Congo a gâché trop d’occasions et s’est faite punir 2-1 par le Ghana, ultra-réaliste ce dimanche en quart de finale de la CAN 2017. Malgré la superbe égalisation de Mpoku, les frères André et Jordan Ayew ont fait la différence et permettent aux Black Stars d’atteindre le dernier carré pour la 6e fois d’affilée.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.