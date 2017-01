CAN 2017 : Piqueti et Kabananga parmi les révélations ! jeudi 26 janvier 2017 / par Si l’un est d’ores et déjà éliminé de la CAN 2017, et l’autre qualifié en quarts de finale avec sa nation, Piqueti Silva et Junior Kabananga ont tous les deux un point commun : ils sont deux des révélations du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations.

