CAN 2017 : RDC-Maroc, duel d’outsiders contrariés

lundi 16 janvier 2017 / par

La RD Congo et le Maroc s’affrontent ce lundi à 19h GMT (20h Paris) à Oyem pour le choc du groupe C de la CAN 2017. Malgré les nombreux forfaits du côté des Lions et les problèmes de primes chez les Léopards, les deux sélections joueront déjà très gros sur ce match.