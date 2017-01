CAN 2017 : Sénégal-Cameroun, revanche ou pas ?

samedi 28 janvier 2017

Au sortir d’une belle phase de groupes, le Sénégal devra tenir son rang ce samedi à 19h GMT face au Cameroun en quart de finale de la CAN 2017. Même s’ils réfutent cette idée, Aliou Cissé et sa troupe ont là une superbe occasion de venger leur défaite en finale de la CAN 2002 face aux Lions Indomptables.

