CAN 2017 : tout savoir sur la finale Egypte-Cameroun

dimanche 5 février 2017

Pour la troisième fois de l’histoire, l’Egypte et le Cameroun s’affrontent sur la plus haute marche ce dimanche à Libreville à 19h GMT (20h à Paris) en finale de la CAN 2017. La malédiction des Lions et de Cuper, les problèmes offensifs de l’Egypte, la présence d’Eto’o, voilà tout ce qu’il faut savoir sur ce choc !

