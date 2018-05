CAN 2018 (F) : CIV et Algérie au rendez-vous, Maroc et Sénégal au tapis

mercredi 11 avril 2018 / par

Disputé ces derniers jours et achevé mardi, le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2018 a permis à neuf sélections de valider leur billet pour le second et dernier tour des qualifications. Dans les principales affiches, la Côte d’Ivoire et l’Algérie ont pris le meilleur respectivement sur le Maroc et le Sénégal.

