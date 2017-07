CAN 2019 : le Cameroun prêt à relever le défi

Malgré le changement de cahier des charges engendré par le passage d’une CAN de 16 à 24 qualifiés, le Cameroun entend faire son maximum pour achever les travaux à temps et conserver son statut de pays-hôte de la CAN 2019.

