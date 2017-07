CAN 2019 : le Cameroun riposte !

mercredi 19 juillet 2017 / par

Alors que l’Algérie et le Maroc ont mis la pression en se disant prêts à suppléer le Cameroun s’il n’est pas en état d’accueillir la CAN 2019, le gouvernement camerounais a réagi mardi en affirmant que le retard dans les travaux n’a rien de préoccupant et que les délais seront respectés.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.