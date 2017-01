CAN 2019 : le Maroc avec l’hôte, Algérie et CIV pas vernies, choc des Congo ! jeudi 12 janvier 2017 / par Effectué ce jeudi à Libreville, le tirage au sort des groupes éliminatoires de la CAN 2019 a été favorable au Maroc, qui hérite du Cameroun, pays-hôte et donc qualifié d’office. L’Algérie, la Côte d’Ivoire et la Tunisie vont en revanche devoir cravacher, tandis que les voisins du Congo et de la RDC se retrouvent dans le même groupe !