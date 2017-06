CAN 2019 : le programme de la 1ère journée jeudi 8 juin 2017 / par La 1ère journée de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2019 débute vendredi avec un programme alléchant puisque les chocs Tunisie-Egypte, Cameroun-Maroc, Nigeria-Afrique du Sud et RDC-Congo sont notamment au menu pendant le week-end. Voici le programme complet.

