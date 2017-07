CAN 2019 : rendez-vous à 24 et en juin (officiel) ! jeudi 20 juillet 2017 / par Comme pressenti, le comité exécutif de la CAF a suivi les recommandations du symposium de Rabat et donné son feu vert jeudi pour le passage à une Coupe d’Afrique des Nations à 24 équipes et en juin dès l’édition 2019 ! Ces innovations risquent en revanche de remettre en cause la désignation du Cameroun comme pays-hôte…

