Pan Afrique CAN 2019 : tout savoir sur le tirage au sort jeudi 12 janvier 2017 / par A moins de 48 heures du coup d’envoi de la CAN 2017 samedi, la CAF procède ce jeudi à Libreville à 18h30 (temps universel) au tirage au sort des éliminatoires de l’édition suivante, la CAN 2019, qui se déroulera au Cameroun. Les pots utilisés pour le tirage au sort viennent d’être révélés.