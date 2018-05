CAN U20 : Algérie et Mauritanie au 2e tour, Maroc et Tunisie à la trappe

dimanche 22 avril 2018 / par

Sept matchs du premier tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans étaient au programme samedi. Vainqueur à l’aller (3-1), l’Algérie a confirmé 2-1 en Tunisie pour se qualifier. En revanche, malgré sa victoire 1-0, le Maroc, défait 2-0 à l’aller, est éliminé par la Mauritanie qui réalise la sensation.

