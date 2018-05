CAN U20 : l’Algérie accrochée, CIV, Guinée, Sénégal et Mali entrent en piste

samedi 12 mai 2018 / par

Débuté vendredi par le match nul entre l’Algérie et le Ghana (0-0), le deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019 se poursuit ce samedi avec notamment l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Guinée, tandis que le Mali jouera dimanche.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.