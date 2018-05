CAN U20 : la CIV douchée, le tenant assure, Cameroun et Guinée en danger

dimanche 13 mai 2018 / par

Le Gabon, tombeur surprise de la Côte d’Ivoire 3-0, et la Zambie, championne d’Afrique en titre victorieuse 2-0 au Rwanda, ont frappé fort samedi à l’occasion du deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Pour le Cameroun et la Guinée, il faudra en revanche renverser la vapeur dans une semaine à domicile au retour.

