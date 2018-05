CAN U20 : Mali, Burkina Faso, Bénin et Congo au rendez-vous, l’Algérie éliminée

Si le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Burundi et le Congo se sont qualifiés dimanche pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, l’aventure s’arrête ici pour l’Algérie et l’Angola, éliminés.

