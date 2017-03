CAN U20 : Morlaye Sylla qualifie la Guinée !

AU terme d’un match engagé et plein de rebondissement, la Guinée a dominé le Mali (3-2) et se qualifie avec la Zambie, victorieuse de l’Egypte (3-1), pour les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans et pour la phase finale de la Coupe du Monde qui se déroulera en Corée du Sud.

