Pan Afrique CAN U20 : qui succédera au Nigeria ? dimanche 26 février 2017 / par La CAN 2017 des moins de 20 ans débute ce dimanche en Zambie. En l’absence du tenant du titre, le Nigeria, la compétition s’annonce ouverte avec tout de même le Sénégal, l’Egypte et le Mali qui s’avanceront en favoris.

