CAN U20 : RDC et Togo à la trappe, le Gabon rejoint la CIV

lundi 23 avril 2018 / par

Disputé samedi et dimanche, le premier tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans a rendu son verdict. Comme le Maroc et la Tunisie la veille, la RD Congo et le Togo ont été éliminés dimanche.

