CdC : FUS Rabat et MC Alger se défont des Tunisiens

dimanche 17 septembre 2017

Les quarts de finale aller de la Coupe de la CAF se sont achevés samedi soir par les victoires du FUS Rabat et du MC Alger sur la plus petite des marques à domicile (1-0) respectivement contre le CS Sfaxien et le Club Africain.

