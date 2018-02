CHAN 2018 : Côte d’Ivoire et Guinée piégées !

Respectivement 3e et 4e de la précédente édition, la Côte d’Ivoire (Groupe B) et la Guinée (Groupe A) ont raté leur entrée dans le CHAN 2018 en se laissant surprendre par la Namibie (0-1) et le Soudan (1-2) dimanche au Maroc.

