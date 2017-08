CHAN 2018 : RDC et Mali au tapis, CIV, Nigeria et Cameroun qualifiés

samedi 19 août 2017 / par

Le dernier tour retour des éliminatoires du CHAN 2018, l’équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, a réservé de grosses surprises ce samedi. Respectivement tenant du titre et vice-champion, la RD Congo et le Mali ont été éliminés et manqueront la phase finale !

