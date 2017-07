CHAN 2018 : Zambie et Ethiopie cartonnent, Sénégal et Guinée bien partis lundi 17 juillet 2017 / par Les éliminatoires du CHAN 2018, une compétition réservée aux joueurs locaux, étaient au programme ce week-end dans plusieurs zones du continent. Victorieux à l’extérieur, la Zambie, l’Ethiopie et la Guinée ont fait le plus dur avant le match retour dans une semaine.

