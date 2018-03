Côte d’Ivoire : Abel Kouamé, l’étoile montante de l’arbitrage

samedi 3 mars 2018

L’arbitrage ivoirien a encore de beaux jours devant lui. Après Doué Noumandiez et Dembélé Dénis, la relève semble bien assurée. Et l’une des figures de proue de cette nouvelle vague est bel et bien Abel Kouamé.

