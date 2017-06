Côte d’Ivoire : douché 5-0, Wilmots n’oubliera pas sa première…

dimanche 4 juin 2017 / par

A côté de la plaque défensivement et trop peu remuante, la Côte d’Ivoire a sombré 5-0 face aux Pays-Bas ce dimanche à Rotterdam en match amical. La première du sélectionneur Marc Wilmots sur le banc et de Cornet et Gbamin sur le terrain ne pouvait pas plus mal commencer…

