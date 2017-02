Ghana : Grant va faire ses valises

mardi 7 février 2017 / par

Après deux ans de collaboration commune et deux CAN achevées sur un goût d’échec, le Ghana et le sélectionneur Avram Grant ont annoncé ce mardi qu’ils ne renouvelleront pas leur contrat qui prend fin le 28 février. Le technicien israélien n’aura pas laissé un souvenir impérissable.

