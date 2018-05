Ghana : les frères Ayew encore zappés, Gyan aussi

lundi 21 mai 2018

Le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a retenu un groupe très remanié de 21 joueurs pour affronter le Japon et l’Islande en amical. Les frères André et Jordan Ayew, Gyan, Amartey et Atsu manquent à l’appel, tandis que les attaquants Kwasi Okyere Wriedt (Bayern) et Emmanuel Boateng (Levante) sont appelés pour la première fois.

