Pan Afrique LDC-CAF : Espérance, USMA et FUS pour tenir le choc vendredi 2 juin 2017 / par Les chocs Mamelodi Sundowns-ES Tunis et Zamalek-USM Alger en Ligue des champions ainsi que FUS Rabat-Club Africain en Coupe de la CAF sont au programme ce vendredi et mettent tous aux prises des équipes en tête de leur groupe respectif.

