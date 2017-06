LDC-CAF : le MC Alger et l’USMA y sont presque, peur sur Omdurman vendredi 30 juin 2017 / par A l’entame de la 5e et avant-dernière journée de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, aucune équipe n’est encore officiellement qualifiée. En C1, l’USM Alger peut néanmoins faire un grand pas vers les quarts ce vendredi, tandis que les frères ennemis soudanais d’El Merreikh et El Hilal jouent gros. En C2, un succès qualifierait le MC Alger.

