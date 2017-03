Pan Afrique LDC-CAF : le WAC et Mamelodi sur le fil, El Merreikh, c’est fou ! dimanche 19 mars 2017 / par Tenant du titre, Mamelodi Sundowns a validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions dans la douleur samedi. Même dénouement pour Wydad Casablanca, qualifié aux tirs au but, et El Merreikh qui a remonté trois buts de retard !

