Pan Afrique LDC-CAF : MC Alger en danger, FUS et MAS pour confirmer samedi 18 février 2017 / par Le tour préliminaire retour de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF est au programme ce week-end. Après l’élimination d’Akanda vendredi, le MC Alger va devoir renverser Bechem United ce samedi, tandis que les Marocains du FUS Rabat et du MAS Fès partiront en ballottage favorable.

