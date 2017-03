LDC-CAF : Vita Club et l’ASEC qualifiés, le FUS et l’AC Léopards au tapis lundi 20 mars 2017 / par Les 16es de finale retour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF se sont achevés dimanche. L’occasion pour Vita Club de valider son billet pour la phase de groupes. En Coupe de la CAF, l’ASEC Mimosas devra encore en passer par les barrages face notamment aux reversés de la LdC comme le FUS Rabat et l’AC Léopards.

