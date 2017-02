Pan Afrique LDC : Coton Sport assure, Séwé Sport et le Stade Malien en danger lundi 13 février 2017 / par Dimanche, Coton Sport, l’AC Léopards et El Merreikh ont bien débuté le tour préliminaire aller de la Ligue des champions comme Vita Club la veille. Faux départ en revanche pour Séwé Sport et le Stade Malien.

