Maroc-Trophée des champions : l’organisation pas à la hauteur ?

dimanche 30 juillet 2017 / par

Entre erreurs d’arbitrage, comportements non professionnels et soucis d’organisation après le match, Monaco et le PSG avaient beaucoup de griefs à faire valoir à l’issue du Trophée des Champions qui les a opposés samedi à Tanger au Maroc.

