Mayotte : rencontre avec le manager de l’Union Sportive de Kavani

vendredi 26 janvier 2018 / par

Kamithou Elanrif est un jeune manager ambitieux pour son club, l’Union Sportive de Kavani (USK). Dans un des quartiers les plus pauvres de Mamoudzou, le football est une véritable passion pour les jeunes hommes et femmes. Là-bas, le football, en plus d’éloigner les jeunes de la délinquance et de leur donner une activité, permet d’inculquer des valeurs et de valoriser une jeunesse pleine de ressources. Afrik-Foot a rencontré cet encadrant passionné et déterminé.

