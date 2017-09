Mondial 2018 : gagner ou subir pour le Sénégal et la RDC

Respectivement battue en Tunisie (1-2) et tenu en échec par le Burkina Faso (0-0), la RD Congo et le Sénégal doivent réagir ce mardi lors de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2018 et décrocher la victoire sous peine de ne plus avoir leur destin en mains.

