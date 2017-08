Mondial 2018 : les 36 de la RDC contre la Tunisie

jeudi 10 août 2017 / par

36 Léopards ont été pré-sélectionnés par le sélectionneur de la RD Congo, Florent Ibenge, en vue du choc des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2018 contre la Tunisie et les 1er et 5 septembre.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.