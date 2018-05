Mondial 2018-Nigeria : 2 surprises dans les 30 de Rohr

lundi 14 mai 2018 / par

Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, a dévoilé ce lundi sa présélection de 30 Super Eagles pour le Mondial 2018. On notera la présence surprise de Junior Lokosa (Kano Pillars) et Simeon Nwankwo (Crotone) au milieu des stars de Chine et de Premier League.

